Член Бюро Президиума Всемирного русского народного собора и заместитель председателя комиссии по культуре Общественной палаты Новосибирской области Евгений Цыбизов назвал GTA 6 и другие современные игры «информационным наркотиком».

В интервью Сиб.фм он заявил, что маркировка «18+» не защищает детей, и предложил активнее обсуждать риски видеоигр в школах и семьях.

По мнению Цыбизова, запреты важно сопровождать объяснениями и предлагать подросткам альтернативы — спорт, кружки и другие занятия. Он также призвал создавать российские игры на исторические и военные темы.