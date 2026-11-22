Сейчас часть школ региона продолжает работать по субботам, самостоятельно определяя расписание занятий. Переход на пятидневку позволит учащимся получать дополнительный день для отдыха и восстановления.

Кроме того, ведомство советует организовывать в течение учебного года не менее трёх периодов каникул продолжительностью от семи дней каждый.

Для снижения нагрузки на школьников специалисты предлагают чередовать пять-шесть недель занятий с одной неделей отдыха. Такой подход, по мнению Роспотребнадзора, поможет предотвратить переутомление детей.