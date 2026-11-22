Роспотребнадзор выступил с рекомендацией перевести школы Новосибирска на пятидневную учебную неделю. Такой режим предлагают вводить в тех образовательных учреждениях, где число учеников не превышает проектную вместимость здания.
Сейчас часть школ региона продолжает работать по субботам, самостоятельно определяя расписание занятий. Переход на пятидневку позволит учащимся получать дополнительный день для отдыха и восстановления.
Кроме того, ведомство советует организовывать в течение учебного года не менее трёх периодов каникул продолжительностью от семи дней каждый.
Для снижения нагрузки на школьников специалисты предлагают чередовать пять-шесть недель занятий с одной неделей отдыха. Такой подход, по мнению Роспотребнадзора, поможет предотвратить переутомление детей.