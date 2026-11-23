За январь—октябрь 2026 года ущерб от коррупционных преступлений в Новосибирской области составил 821 млн рублей — более чем вдвое выше прошлогоднего показателя за тот же период. Такие данные прокуратура региона предоставила Сиб.фм.

Правоохранители выявили 362 преступления коррупционной направленности против 359 годом ранее. Чаще всего речь шла о мошенничестве и присвоении (177 случаев), а также о взяточничестве (140). Обвиняемые добровольно возместили 114 млн рублей — в прошлом году сумма составляла 30 млн.

В суд за десять месяцев направили дела о 379 коррупционных преступлениях, тогда как в 2025 году — о 313. По данным прокуратуры, среди осуждённых чаще всего встречаются руководители коммерческих организаций и государственных или муниципальных учреждений, а также сотрудники правоохранительных органов и чиновники.