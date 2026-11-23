Глава новосибирского отделения «Союза отцов» Сергей Майоров выступил против полного запрета GTA VI.

В интервью Сиб.фм он отметил, что ограничения могут усилить интерес к игре и подтолкнуть пользователей к нелегальным способам доступа. Вместо запрета Майоров предлагает регулировать доступ несовершеннолетних и объяснять им возможные риски контента с насилием.

По мнению общественника, взрослым важно следить, чтобы видеоигры не вытесняли реальную жизнь. Он также предположил, что скандалы вокруг GTA VI могут работать на продвижение игры.