Максимальная фаза Луны наступит 24 ноября в 21:53 по новосибирскому времени. При этом спутник Земли будет выглядеть практически полностью освещённым на протяжении трёх ночей — с 23 по 25 ноября. Поэтому полюбоваться небесным явлением можно будет в любой из этих вечеров, если позволит погода.

Название «Бобровая Луна» появилось благодаря традициям коренных народов Северной Америки. Существует версия, что оно связано с подготовкой бобров к зиме: в ноябре животные заканчивают строительство плотин и делают запасы продовольствия. По другой версии, название напоминает о начале сезона охоты на этих зверей. Ноябрьское полнолуние также называют Морозной или Замерзающей Луной — из-за приближения зимних холодов.

В 2026 году полнолуние совпадает с прохождением Луной перигея — участка орбиты, на котором она находится ближе всего к Земле. Благодаря этому спутник может казаться немного больше и ярче привычного. Именно такое сочетание астрономических условий называют суперлунием.

Какие приметы связаны с Бобровой Луной

В народных поверьях большое значение придавали внешнему виду ночного неба. Считалось, что яркая Луна и хорошо различимые звёзды сулят спокойный и благоприятный месяц. Если же спутник приобретал красноватый или медный оттенок, это воспринимали как предупреждение о ветре и скором похолодании. Светящийся круг вокруг Луны, известный как гало, связывали с приближением осадков.

Существуют и поверья, связанные с деньгами и исполнением желаний. Например, чтобы привлечь достаток, предлагалось положить монету на подоконник так, чтобы на неё попадал лунный свет. А желание, загаданное в момент наблюдения за полной Луной, согласно примете, может сбыться.

Отдельные традиции касаются красоты и сновидений. В народе верили, что вода, оставленная на ночь под лунным светом, приобретает особые свойства. Утреннее умывание такой водой якобы помогает сохранить привлекательность и хорошее самочувствие. Также считалось, что приятный сон в ночь полнолуния может оказаться вещим. А вот собачий вой связывали с возможным расставанием или неприятными событиями в личной жизни.

Что не советуют делать в полнолуние

Народные поверья рекомендуют провести этот период спокойно и не принимать решений под влиянием сильных эмоций. В частности, не советуют начинать масштабные проекты, подписывать важные документы и совершать крупные финансовые операции. Считалось, что в полнолуние человек может действовать импульсивно и впоследствии пожалеть о своём выборе.

Особое внимание уделяли отношениям с окружающими. Ссоры, выяснение отношений и резкие высказывания в эту ночь, согласно приметам, способны привести к затяжным конфликтам.

Среди других запретов — одалживать деньги, резко менять причёску, оставлять на подоконнике острые предметы и открыто хвастаться своими достижениями. По поверьям, подобные действия могли привлечь финансовые трудности, семейные разногласия и череду неудач. Также не рекомендовалось заниматься тревожными гаданиями и воспринимать любые предсказания как неизбежность.

Стоит помнить, что все эти рекомендации относятся к народным традициям и суевериям. Научных подтверждений влияния полнолуния на судьбу человека, денежное благополучие, отношения или рост волос нет. Поэтому Бобровую Луну лучше воспринимать как повод полюбоваться красивым небесным явлением, а старинные приметы — как интересную часть культурного наследия.