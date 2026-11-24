На момент рассмотрения ходатайства Курбанов находился в исправительной колонии № 13, известной под названием «Красная утка». Администрация учреждения поддержала его просьбу, указав на положительную характеристику заключённого. Дополнительным обстоятельством стало полное погашение назначенного судом штрафа — 1,45 млн рублей.

Суд разрешил Курбанову не отбывать оставшуюся часть срока, составлявшую пять месяцев и 22 дня. При этом постановление ещё не вступило в окончательную силу: стороны могут обжаловать его в течение 15 дней.

Напомним, в марте 2026 года бывшего полковника приговорили к двум годам и шести месяцам колонии, штрафу в размере 1,45 млн рублей и лишению офицерского звания. В ходе судебного разбирательства сумма взятки была пересмотрена: вместо первоначально вменённых 300 тыс. рублей суд установил 145 тыс. рублей. В июле приговор вступил в законную силу.

Согласно материалам дела, Курбанов потребовал от менеджера торгового центра «Лемана Про» передать ему строительные материалы на сумму 300 тыс. рублей. Взамен он обещал оказать содействие в согласовании паспорта безопасности торгового объекта. По информации «Ъ-Сибирь», стройматериалы предназначались для обустройства дачи бывшего руководителя Росгвардии в СНТ «Ельцовка».

Сторона защиты в ходе процесса не согласилась с предъявленной квалификацией преступления. Адвокаты утверждали, что действия Курбанова следовало рассматривать как мошенничество, а не получение взятки.