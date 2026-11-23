Решение о частичном разборе здания связано с его неудовлетворительным техническим состоянием. Во время обследования, проведённого в мае 2024 года, специалисты обнаружили серьёзные дефекты несущих конструкций. В стенах зафиксировали глубокие трещины шириной до 20 миллиметров, местами кирпичная кладка разрушилась на всю толщину. Повреждения также затронули перекрытия и кровлю.

По результатам проверки сооружение признали аварийным. Дополнительную опасность представляет износ инженерных коммуникаций, который превышает 85%. Все системы уже отключены.

Проект предусматривает разбор четырёх отдельных частей постройки. Под демонтаж попадут кирпичные стены, перекрытия, балки, железобетонные опоры, а также подвальные конструкции и фундаменты.

При этом использовать взрывчатку или обрушать крупные фрагменты здания не планируют. Чтобы обеспечить безопасность и не повредить сохраняемую историческую часть, конструкции будут разбирать вручную и поэтапно. Работы начнут с кровли, после чего перейдут к стенам и нижним элементам вплоть до фундаментов.

Бывшая ТЭЦ-1 — один из объектов, связанных с началом электрификации Западной Сибири. Её строительство велось в рамках плана ГОЭЛРО. Закладка фундамента состоялась 10 мая 1924 года при участии Михаила Калинина. Спустя почти два года, 14 марта 1926-го, электростанцию торжественно открыли.

В 1964 году ТЭЦ прекратила работу, а её помещения приспособили под котельную.

Для той части памятника, которую планируется сохранить, предусмотрены отдельные противоаварийные мероприятия. Их главная задача — исключить внезапное обрушение конструкций и снизить возможный ущерб во время последующей реконструкции.

Разрешение на проведение работ по сохранению исторического объекта областная инспекция выдала 19 августа 2026 года.