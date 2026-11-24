Запуск перелётов стал возможен после завершения первого этапа капитального ремонта взлётно-посадочной полосы аэропорта Усть-Кута. Работы проводились в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

Новый маршрут должен сделать поездки для жителей Усть-Кута и северных территорий Иркутской области более удобными. Региональные власти также планируют постепенно приводить в порядок другие местные аэропорты, чтобы расширять географию авиаперевозок.

Кроме того, S7 Airlines продолжает увеличивать количество международных направлений из Иркутска. Среди уже действующих маршрутов — рейсы в китайский город Санья. В ближайших планах перевозчика — запуск перелётов во вьетнамский Дананг и монгольский Улан-Батор.

На сегодняшний день из Иркутска пассажирам доступно 27 направлений. По прогнозам авиакомпании, к 2027 году пассажиропоток в Иркутской области превысит 2,5 млн человек.