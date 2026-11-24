В Новосибирске появилось объявление о продаже советской монеты номиналом три копейки, выпущенной в 1984 году. За экземпляр продавец просит более 33 миллионов рублей.

Объявление разместили 10 ноября. В описании владелец указал, что монета оригинальная и редкая, а её состояние обозначил как бывшее в употреблении. Страна происхождения — СССР.

Стоимость лота составляет 33 333 333 рубля. На опубликованных снимках видна монета с заметными следами износа и надписью «3 копейки».

При этом продавец не приложил к объявлению экспертных заключений или документов, которые могли бы подтвердить редкость экземпляра. Чем обусловлена столь высокая цена и допускает ли владелец торг, не уточняется.