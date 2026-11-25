Председатель новосибирского отделения «Опоры России» Игорь Салов считает, что смена руководителя Wildberries после включения Татьяны Ким в санкционный список ЕС может быть формальной и предшествовать более масштабным переменам в компании, пишет Эксперт Сибирь.

По его мнению, в будущем возможны изменения в структуре владения или крупная сделка, однако это предположения, основанные на косвенных признаках. Салов также допустил, что бывший совладелец маркетплейса Владислав Бакальчук может развивать конкурента Wildberries и Ozon на базе «М.Видео».

Он подчеркнул, что любые изменения не должны навредить предпринимателям и производителям, работающим через маркетплейсы.