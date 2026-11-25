Пенсионеры могут получить льготы по налогу на имущество и земельному налогу, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов. Освобождение от налога на имущество действует для одного объекта каждого вида: квартиры, жилого дома, гаража или машино-места. Если у пенсионера несколько объектов одного типа, льгота применяется только к одному из них.

При расчёте земельного налога из площади участка вычитают шесть соток, а региональные послабления по транспортному налогу устанавливают местные власти. Пенсии не облагаются НДФЛ, однако работающие пенсионеры платят налог с зарплаты на общих основаниях.