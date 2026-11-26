В Калининском районе Новосибирска обнаружили кота, которого оставили в закрытой переноске прямо на промёрзшей земле. Животное нашли в Сосновом Бору под деревьями. О случившемся рассказали в местном паблике.

Обстоятельства появления переноски в парке пока неизвестны. Время, которое кот провёл на холоде, также не установлено. Автор публикации предположил, что питомца могли намеренно оставить, чтобы избавиться от него.

Сейчас животное находится в безопасности. После осмотра ветеринар выявил у него истощение и сильный стресс.

Человек, обнаруживший кота, решил заняться его восстановлением. После того как состояние питомца улучшится, ему планируют найти новых хозяев.