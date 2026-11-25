В Новосибирске состоялись похороны девочки-подростка, которая погибла после падения с верхнего этажа жилого дома. Информацию о смерти несовершеннолетней подтвердили в региональном управлении Следственного комитета. Сейчас ведомство выясняет обстоятельства произошедшего.

По сведениям источников «МК в Новосибирске», школьница интересовалась руфингом — экстремальным увлечением, связанным с посещением крыш многоэтажек и других высотных сооружений.

По предварительной версии, трагедия могла произойти во время подъёма на крышу одного из зданий. Девочка, предположительно, сорвалась с высоты. Следователям предстоит установить точную причину и все детали случившегося.