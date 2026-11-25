Один из участников крупной аварии, произошедшей утром 25 ноября в Советском районе Новосибирска, умер в больнице. В ДТП столкнулись пять автомобилей. Информацию о смерти пострадавшего подтвердили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, ещё один человек продолжает получать медицинскую помощь в стационаре. Четверых пострадавших после осмотра и оказания необходимой помощи отпустили на амбулаторное лечение.

Авария произошла с участием 18-летней девушки, управлявшей автомобилем Volkswagen. Она ехала от улицы Большевистской в сторону Лесосечной. В районе дома № 15 на улице Речкуновской иномарка столкнулась с Toyota Funcargo, водитель которой в этот момент находился на развороте.

От сильного удара Toyota Funcargo отбросило на Renault Sandero. Затем произошло столкновение с Toyota Mark II, которая, в свою очередь, врезалась в SsangYong.

В результате цепной аварии пострадали несколько человек. Обстоятельства произошедшего уточняются.