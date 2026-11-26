Аспирант юридического факультета СибУПК Кирилл Тахватулин стал победителем всероссийского грантового конкурса «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям. Его проект — игра, которая учит подростков правовой грамотности через разбор смоделированных юридических кейсов, — получил грант в 1 млн рублей.

Проект Кирилла Тахватулина рассчитан на подростков 12–18 лет. Игрокам предлагают не сухо изучать законы, а попробовать себя в роли участников правовых ситуаций: анализировать кейсы, принимать решения, аргументировать позицию и видеть последствия выбранного сценария. Такой формат выстраивает понимание прав и обязанностей, развивает критическое мышление и навыки безопасного поведения в правовых ситуациях.

Игра будет доступна в двух форматах. Онлайн-платформа позволит участвовать удалённо, а офлайн-версия проводить занятия в школах, колледжах, центрах молодёжных инициатив и на профильных мероприятиях.

«Идея проекта возникла из понимания, что подросткам часто не хватает не формальных знаний о законах, а умения применять их в реальной жизни. Игровой формат позволяет безопасно проиграть сложную ситуацию, обсудить её с командой и понять, как поступать юридически грамотно», — отмечает автор проекта.

Средства гранта направят на разработку цифрового прототипа, создание сценариев юридических кейсов, тестирование игры с целевой аудиторией и продвижение продукта среди образовательных организаций.

В СибУПК подчеркивают: в рамках молодёжной политики Проектный офис вуза поддерживает студенческие стартапы — проходят тренинги предпринимательских компетенций, бизнес-игры и встречи с действующими предпринимателями, а проектные команды сопровождают на всех этапах — от разработки до реализации инициатив. К сотрудничеству приглашают всех, кто хочет реализовать свой проект и получить поддержку.

«Студенческий стартап» реализуется в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Грант выделяется на год и может быть потрачен на развитие продукта или научно-технологическое исследование с потенциалом коммерциализации. В 2026 году такие гранты получили более 2,2 тысячи студентов, аспирантов и ординаторов.