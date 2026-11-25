Новая четырехполосная магистраль свяжет пересечение улиц Кутателадзе и Демакова с улицей Арбузова. О старте работ по созданию новой транспортной артерии сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем канале МАХ.

Реализация проекта разделена на несколько последовательных этапов. На первом из них, который продлится до конца 2028 года, подрядчик займется подготовкой территории и масштабным переустройством инженерных коммуникаций. На эти подготовительные работы будет направлено около 1,8 млрд рублей. После завершения всех необходимых согласований на площадке развернут строительный городок и начнут завозить материалы.

Следующим шагом станет непосредственно возведение дорожного полотна. Протяженность новой магистрали составит почти два километра. Помимо самих полос для движения, дорожники обустроят современные тротуары, установят качественное освещение и всю необходимую сопутствующую инфраструктуру.

Ожидается, что новая дорога не только улучшит транспортную доступность района, но и повысит общий комфорт для тысяч автомобилистов.