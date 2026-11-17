В Новосибирске автобусы № 9, 43, 96 и маршрутка № 18 продолжат курсировать по временным схемам до 30 ноября. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Изменения связаны с перекрытием участка улицы Сержанта Коротаева возле дома № 5 на улице Оловозаводской. Там специалисты ООО «НТСК» проводят работы по подключению нового объекта к теплоснабжению.

Временный порядок движения действует с 31 августа. Изначально ограничения должны были снять раньше, однако сроки работ продлили, поэтому объезд для общественного транспорта сохранили.

В зависимости от маршрута транспорт следует по улицам Тюменской, Оловозаводской, Обогатительной и Аникина, а также по безымянному проезду между улицами Сержанта Коротаева и Оловозаводской.