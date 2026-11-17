В Новосибирской области продолжается сезонная вакцинация против гриппа. К 15 ноября прививки получили свыше 950 тысяч человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Несмотря на рост числа привитых, кампания еще не завершена. Жители региона могут бесплатно вакцинироваться в поликлиниках по месту жительства, работы или учебы. При этом заболеваемость гриппом и ОРВИ пока не выходит за рамки обычных сезонных значений.

Специалисты напоминают, что снизить риск заражения помогают простые профилактические меры. В общественных местах рекомендуется использовать медицинские маски, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком. Также стоит по возможности ограничить общение с людьми, у которых есть признаки инфекции.

В помещениях советуют регулярно проводить влажную уборку и проветривание. Не менее важны полноценный сон, правильное питание и физическая активность. При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу и отказаться от самолечения.