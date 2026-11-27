В Кировском районе Новосибирска продолжается строительство новой поликлиники №22. Медицинское учреждение рассчитывают ввести в эксплуатацию в первом квартале 2027 года. Об этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил во время прямого эфира программы «ОТС Live».

По словам главы региона, строительная готовность объекта уже достаточно высокая. Если работы будут завершены в соответствии с планами, первые пациенты смогут обратиться в новую поликлинику в начале следующего года.

Также Травников рассказал о ситуации с поликлиникой №13, расположенной в том же районе. Ее строительство уже полностью завершено. Сейчас учреждение проходит процедуру лицензирования, после которой сможет начать прием посетителей.

Губернатор выразил надежду, что поликлиника №13 откроет двери для пациентов еще до конца 2026 года.