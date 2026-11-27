Ежегодная вакцинация помогает снизить риск заражения гриппом и защититься от тяжёлого течения болезни. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Новосибирской области.

Специалисты объяснили, что прививку необходимо делать каждый год. Это связано с постоянными изменениями вируса: штаммы обновляются, поэтому состав вакцин регулярно корректируют с учётом разновидностей гриппа, которые распространяются в текущем сезоне.

В ведомстве также обратили внимание на высокую заразность инфекции. Грипп быстро передаётся от человека к человеку и может приводить к серьёзным осложнениям. По сравнению с другими острыми респираторными вирусными инфекциями он нередко протекает значительно тяжелее.

Наиболее подходящим периодом для прививки специалисты называют осень — с сентября по ноябрь.