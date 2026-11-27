С приходом холодов дорожная обстановка в Новосибирской области становится сложнее. Снег, гололедица, перепады температуры и сокращение светового дня повышают вероятность аварий. В региональной Госавтоинспекции проанализировали статистику ДТП и рассказали, какие ошибки водителей чаще всего приводят к происшествиям.

Данные за ноябрь 2025 года показывают, что даже при снижении общего числа аварий тяжесть их последствий может увеличиваться. За месяц в регионе произошло 2 272 ДТП — это на 13,7% меньше, чем годом ранее. Количество аварий с пострадавшими уменьшилось на 10,6% и составило 177. Число получивших травмы также снизилось — до 216 человек. При этом смертность на дорогах выросла: в ноябре погибли 28 человек, тогда как за аналогичный период 2024 года — 25.

Первые серьёзные происшествия ноября 2026 года также демонстрируют опасность зимних условий. Так, 25 ноября в Советском районе Новосибирска произошло массовое столкновение пяти автомобилей. В результате один человек погиб, ещё пятеро пострадали. По предварительной версии, аварии способствовали несоблюдение дистанции и погодные условия.

Ещё одно смертельное ДТП случилось накануне в Колыванском районе. Там столкнулись два грузовика, водитель одного из них погиб. Предварительно, причиной могла стать потеря управления из-за неправильно выбранной скорости с учётом состояния дороги.

В числе наиболее распространённых видов происшествий в регионе остаются столкновения машин, наезды на пешеходов и съезды с проезжей части. В самом Новосибирске также часто регистрируют случаи наезда на препятствия.

Среди основных причин аварийности Госавтоинспекция выделяет ошибки при проезде перекрёстков, несоответствие скорости дорожным условиям и нарушения правил проезда пешеходных переходов. В статистике ведомства фигурируют 417 ДТП из-за неправильного проезда перекрёстков, 358 происшествий из-за неверно выбранной скорости и 275 аварий, связанных с нарушениями на пешеходных переходах. Ещё 213 случаев произошли из-за выезда на встречную полосу, а 218 — вследствие несоблюдения дистанции.

Наиболее опасным временем суток специалисты называют вечерний период. Пик аварийности приходится на промежуток с 17:00 до 18:00, когда транспортный поток становится особенно плотным. В целом повышенное внимание требуется с 16:00 до 20:00. В это время возрастает вероятность столкновений из-за спешки, недостаточной дистанции и ошибок на перекрёстках. Меньше всего происшествий фиксируется ранним утром — с 03:00 до 06:00, а минимальный показатель приходится примерно на 05:00.

Одним из важных условий безопасности в конце осени остаётся своевременная смена летней резины на зимнюю. В Госавтоинспекции советуют ориентироваться не только на календарь, но и на среднесуточную температуру.

«Менять летние шины рекомендуется, когда среднесуточная температура воздуха в течение нескольких дней держится на отметке +5 градусов и продолжает снижаться», — пояснили специалисты.

Кроме того, водителям необходимо адаптировать манеру езды к зимним условиям. Летние привычки, включая резкие манёвры, высокую скорость и короткую дистанцию, на скользком покрытии могут привести к серьёзным последствиям. Тормозной путь в таких условиях существенно увеличивается.

Особую осторожность следует проявлять в отношении пешеходов. Из-за ранних сумерек и тёмной одежды люди становятся менее заметными на дороге. В ведомстве напоминают о пользе световозвращающих элементов: с ними пешехода при ближнем свете фар можно заметить на расстоянии 150–200 метров, тогда как без таких элементов — всего за 25–50 метров. При дальнем свете видимость может увеличиваться до 350–400 метров.

Пешеходам рекомендуют не выходить на проезжую часть из-за припаркованных машин и снежных валов. Перед переходом дороги важно убедиться, что автомобили во всех полосах действительно остановились. Особенно опасно полагаться на то, что приближающаяся машина успеет затормозить на снегу или льду.

Автомобилистам советуют заранее сбрасывать скорость перед переходами, внимательно следить за обстановкой возле остановок и во дворах. Перед выездом также стоит проверить фары, габаритные огни, стеклоочистители и уровень незамерзающей жидкости.

В Госавтоинспекции подчёркивают, что в холодное время года безопасность зависит от поведения всех участников движения. Увеличенная дистанция, умеренная скорость и внимательность помогают снизить риск аварий даже на хорошо знакомых городских маршрутах.