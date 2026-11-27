Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ход расследования уголовного дела о гибели жительницы Новосибирска, которую жестоко избили еще в 2000 году. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

Поводом для поручения стало обращение граждан, выразивших недовольство тем, как устанавливаются обстоятельства трагедии. По их словам, виновные до сих пор не привлечены к ответственности.

Инцидент произошел в марте 2000 года возле жилого дома на улице Нарымской. Неизвестные напали на женщину и избили ее. С полученными травмами пострадавшую доставили в больницу, однако спасти ее не удалось. Несмотря на прошедшие годы, установить личности нападавших и восстановить полную картину случившегося пока не получилось.

Уголовное дело по факту произошедшего возбудили еще в марте 2000 года органы прокуратуры.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области Сергею Михайлову подготовить доклад о ходе расследования и проделанной работе.