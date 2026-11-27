Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» продолжает набирать популярность в Новосибирской области. За истекший период 2026 года в регионе проведено свыше 500 мероприятий по оценке выполнения нормативов ГТО.

Участие в них приняли более 70 тысяч жителей муниципальных округов и районов. При этом 40,6 тысячи справились с задачей на тот или иной знак отличия ГТО: 12,6 тыс. — на золотой, 13,8 тыс. — на серебряный, 14,2 тыс. — на бронзовый.

Для сравнения: в 2025 году испытать себя на площадках комплекса «Готов к труду и обороне» решились более 63 тысяч новосибирцев. Из них более 41 тыс. получили знаки отличия — золотые, серебряные и бронзовые (17,6 тыс., 13,5 тыс. и 10,4 тыс. человек соответственно).

Эти данные озвучил руководитель регионального центра тестирования ВФСК ГТО Игорь Зузуля. Он отмечает, что физкультурно-спортивное движение в НСО развивается с каждым годом всё активнее, охватывает на данный момент все возрастные группы (начиная с шести лет), способствует привлечению взрослых и детей на спортивные площадки и стадионы, в бассейны и тренажёрные залы, играет важную роль в оздоровлении граждан и организации активного досуга.

В Новосибирской области продолжают действовать 40 центров тестирования ГТО, которые не только дают возможность выполнить нормативы, но и консультируют, отвечают на вопросы, помогают сориентироваться в системе электронной регистрации через портал "Госуслуги" — а это теперь обязательное условие для тех, кто планирует официально пройти испытания.

Одним из мощных стимулов остаётся фестивальное движение. Фестивали ВФСК "Готов к труду и обороне" проходят традиционно; в 2026 году пройдёт 10 таких фестивалей — региональные фестивали ГТО среди школьников, студентов, семейных команд, муниципальных образований, государственных служащих и т. д.

Впереди — заключительное в этом году крупное событие по линии ГТО: финал областного фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» среди муниципальных образований, который состоится 11–13 декабря в Куйбышевском районе. Его итоги пойдут в зачёт XI зимней Спартакиады муниципальных образований Новосибирской области.

В 2026 году также началось целенаправленное тестирование молодёжи допризывного возраста в средних специальных учебных заведениях. На данный момент уже более 1200 первокурсников прошли тесты. Главная цель в этом случае — проверка уровня физической подготовленности именно допризывной молодёжи 16–17 лет. Для средних специальных учебных заведений фестиваль ГТО проводится уже третий год подряд, но в 2026 году он вышел на качественно новый уровень: в его рамках особое внимание уделяется допризывникам — с целью не только определить уровень их подготовки, но и, при необходимости, дать рекомендации педагогам и тренерам, которые работают с ребятами по части физвоспитания.