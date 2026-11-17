Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска выявила нарушения земельного законодательства при эксплуатации летних веранд заведений общепита.
Проверка показала, что некоторые владельцы кафе и ресторанов использовали участки земли большей площади, чем было предусмотрено выданными разрешениями. В отдельных случаях предприниматели занимали муниципальную землю без необходимых документов.
После вмешательства прокуратуры девять юридических лиц привлекли к административной ответственности. Владельцам летних веранд также предложили подать заявления в мэрию на увеличение разрешённой площади используемых участков.
Кроме того, шесть должностных лиц организаций привлекли к дисциплинарной ответственности.