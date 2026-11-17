В почтовой службе Новосибирской области сохраняется нехватка сотрудников. Сейчас штат регионального управления УФПС заполнен на 86%, при этом открыты около 250 вакансий. Примерно 100 из них предназначены для почтальонов. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос Om1 Новосибирск.

Помимо доставщиков корреспонденции, организация ищет операторов, руководителей отделений, менеджеров и уборщиков. Особенно заметен дефицит кадров в Новосибирске, Новосибирском и Тогучинском районах.

В УФПС пояснили, что набор персонала ведётся постоянно. Сотрудники увольняются, переезжают, выходят на пенсию или уходят в декрет, а часть работников переходит на другие должности.

Заработок зависит от занимаемой должности, региона и нагрузки. Почтальонам предлагают от 40,2 до 44,1 тысячи рублей в месяц. Оклад операторов составляет от 37,8 до 47,1 тысячи рублей, а начальников почтовых отделений — от 44,4 до 69,2 тысячи рублей.

В указанные суммы включены оклад, районный коэффициент и северная надбавка за выслугу лет. Также предусмотрены премии за выполнение показателей и дополнительные выплаты.

При этом в сельской местности часть сотрудников трудится на неполную ставку. Поэтому их фактическая зарплата может быть ниже указанных сумм.