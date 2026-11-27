С 28 ноября на маршруте Новосибирск — Мошково изменится расписание электричек: по выходным назначат поезд № 6406, отправляющийся с Новосибирска-Главного в 7:53 и прибывающий в Мошково в 9:09.

Поезд № 6405 в обратном направлении будет ходить ежедневно, включая выходные. Он отправляется из Мошково в 9:30 и прибывает в Новосибирск в 10:43.

Дополнительные рейсы вводят из-за роста спроса: с января по октябрь 2026 года на восточном направлении проехали более двух миллионов пассажиров — на 1,7% больше, чем годом ранее.