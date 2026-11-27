Ухудшение погодных условий может привести к росту числа аварий на дорогах Новосибирской области. Из-за снегопада и сильного ветра водителям становится сложнее контролировать ситуацию на трассах и вовремя реагировать на препятствия. Об этом предупредили в региональной Госавтоинспекции.

Автомобилистам рекомендуют не торопиться, выбирать безопасную скорость и оставлять больше пространства между машинами. Также следует отказаться от резких перестроений и торможений. При плохой видимости необходимо включать ближний свет фар или противотуманные огни, в том числе днём.

Дополнительную осторожность стоит проявлять на открытых участках дорог, где порывы ветра могут осложнить управление транспортом.

В ГАИ советуют по возможности перенести поездки, не связанные с острой необходимостью, до стабилизации погоды. Если произошло дорожно-транспортное происшествие, следует обратиться за помощью по номеру 112.