В преддверии Дня матери в Новосибирской области прошла торжественная церемония награждения многодетных родителей. Губернатор Андрей Травников вручил государственные награды — Ордена «Родительская слава» и Медаль ордена «Родительская слава». Знаки отличия «За материнскую доблесть» получили 16 жительниц Новосибирска, наукограда Кольцово и районов области, воспитывающих пять и более детей. Глава региона поздравил участниц мероприятия и всех матерей Новосибирской области с приближающимся праздником.

Выступая на церемонии, Андрей Травников отметил, что воспитание каждого ребенка требует значительных сил, нервов и ответственности. По его словам, если в прошлом большие семьи были обыденностью, то сегодня многодетная семья сравнима с гражданским подвигом. Губернатор пожелал матерям крепкого здоровья, счастья и чтобы в их жизни объем любви и теплоты от детей всегда преобладал над тревогами и хлопотами.

Отдельное внимание губернатор уделил общественной роли многодетных семей. Он привел данные социологических опросов школьников и студентов Новосибирской области, по которым 60 процентов молодежи считают семью главной ценностью. О больших семьях мечтают 25 процентов молодых людей, а 46 процентов ставят целью создание счастливой семьи и воспитание детей. Андрей Травников подчеркнул, что позитивные изменения стали результатом усилий властей и общественных организаций. При этом он добавил, что одними лозунгами добиться этого было бы невозможно, и именно награжденные матери служат реальным примером важности семьи.

От лица награжденных благодарность руководству Новосибирской области за поддержку выразила мать пятерых детей Елена Пинчук. Она отметила, что в регионе созданы условия, при которых растить детей — не только радость, но и посильная забота. Елена Пинчук поблагодарила своих детей за смысл жизни, родственников за веру и поддержку, а также всех неравнодушных людей. По ее словам, полученные награды стали воплощением ежедневного труда, безграничной любви и терпения многодетных родителей.

Сегодня в Новосибирской области насчитывается более 43 тысяч многодетных семей, в которых проживает почти 146 тысяч детей. Всего с 2008 года обладательницами знака отличия «За материнскую доблесть» стали 1429 многодетных матерей.