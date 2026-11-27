С 27 ноября клиенты со статусом квалифицированного инвестора могут покупать и продавать криптовалюту через приложения российских брокеров — на первом этапе сделки проходят на внебиржевом рынке. Для допуска к операциям инвестору необходимо пройти обязательное тестирование.

«В нашей модели для доступа к криптовалютам потребуются статус квалифицированного инвестора и прохождение специального тестирования», – пояснил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

По его словам, «на старте сосредоточимся на покупке и продаже криптовалют, затем будем внедрять дополнительные сервисы по мере развития регулирования». 26 ноября Банк России утвердил базовый стандарт обязательного тестирования инвесторов перед покупкой криптовалюты.

Согласно ранее опубликованным условиям теста, приобрести цифровую валюту через российского брокера или криптообменник можно будет только после успешного прохождения бесплатного тестирования, которое включает восемь вопросов — инвестор должен ответить правильно минимум на семь из них.

Тестирование обязательно как для квалифицированных инвесторов, так и для неквалифицированных, а успешно пройденный тест будет действителен в течение одного года. Перечень вопросов с правильными ответами брокерам направит ассоциация НАУФОР в течение трёх дней после утверждения стандарта.

Ранее Банк России включил ВТБ в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, реестр цифровых депозитариев, а также в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют.