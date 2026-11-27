Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев проконтролировал ход капитального ремонта школы № 47 им. М.Ф. Михина в Кировском районе. Обновление ведется в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети». Работы планируют завершить к 1 сентября 2027 года.

Здание площадью 3,2 тыс. кв. м эксплуатируется с 1949 года без комплексного ремонта. Школа рассчитана на 550 учащихся, но фактически здесь обучается около 600 детей.

В ходе реконструкции обновляют фасад, кровлю, окна, двери и входные группы. Полностью заменяются инженерные сети: отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация и электроснабжение. Также устанавливается современная пожарная сигнализация. Школьные классы оснастят современным оборудованием.

На ремонт и оснащение направлено почти 144 млн рублей: свыше 98 млн рублей выделил федеральный бюджет, 38,1 млн рублей – Новосибирская область, 7,7 млн рублей – муниципальный бюджет.

Параллельно за 51,8 млн рублей в рамках договора КРТ ремонтируют отдельно стоящее здание школьных мастерских 1963 года постройки. После завершения работ это пространство будет задействовано для дополнительных занятий.

На сегодняшний день подрядная организация уже завершила ремонт мягкой кровли и системы отопления, а также выполнила необходимые демонтажные работы.

Директор школы № 47 Александр Палей рассказал, что перенос части кабинетов в новый творческий кампус позволит создать дополнительно около 60 учебных мест, а в проекте также предусмотрены помещения для психолога и дефектолога.

В 2027–2029 годах за счет городского бюджета планируется благоустройство пришкольной территории: замена асфальта, ремонт входной лестницы и обустройство спортивной площадки с беговой дорожкой и комплексом для сдачи норм ГТО.

Мэр Максим Кудрявцев также отметил, что в текущем году, помимо школы № 47, в рамках муниципальной программы также капитально ремонтируется школа № 40 в Ленинском районе.