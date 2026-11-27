Подготовка к Новому году у многих связана не только с покупкой подарков и праздничным столом, но и с соблюдением народных традиций. Считается, что некоторые действия перед наступлением праздника помогают привлечь благополучие, а другие, наоборот, могут принести неудачу.

Одним из главных предновогодних обычаев считается избавление от хлама. Согласно поверьям, старые, ненужные и сломанные предметы символизируют накопившиеся проблемы, поэтому от них советуют освободить дом до праздника. Вещи, которые ещё могут пригодиться, можно передать тем, кому они нужны.

Ещё одна традиция — разобраться с финансовыми обязательствами и незавершёнными вопросами. Считается, что встречать новый год лучше без старых долгов и отложенных дел. Однако специально брать кредит или занимать деньги ради соблюдения примет не рекомендуется.

Особое значение придавали и отношениям с близкими. По народным поверьям, конфликтовать и выяснять отношения непосредственно перед праздником не стоит. Вместо этого советуют поблагодарить родных, уделить им внимание и постараться встретить Новый год в спокойной обстановке. При этом примирение не должно быть вынужденным.

Праздничное оформление дома также связывали с будущим достатком. Для создания уютной атмосферы достаточно украсить помещение еловыми ветками, накрыть красивую скатерть и приготовить любимые блюда семьи.

При этом праздничные хлопоты не должны создавать дополнительных рисков: гирлянды необходимо проверить на исправность, а зажжённые свечи нельзя оставлять без присмотра.