Кухонная губка может стать источником бактерий, даже если на первый взгляд выглядит чистой. Влага и частички еды создают благоприятные условия для размножения микроорганизмов, которые невозможно заметить визуально. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре по Новосибирской области.

Специалисты рекомендуют не дожидаться полного износа губки. Поводом для замены должны стать неприятный запах, липкость, изменение цвета или повреждение материала. Также губку пора выбросить, если с неё не удаётся удалить загрязнения.

Чтобы снизить риск распространения микроорганизмов, после каждого использования необходимо убирать остатки пищи, хорошо промывать губку и отжимать её. Хранить принадлежность следует в проветриваемом месте, где она сможет полностью высохнуть.

В ведомстве также советуют не использовать одну и ту же губку для мытья посуды и уборки кухонных поверхностей. Для мисок домашних животных необходимо выделить отдельную щётку или губку и мыть их отдельно от посуды, которой пользуются люди.