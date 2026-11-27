В Новосибирске на базе областной молодежной библиотеки в рамках Всероссийского форума «Патриот» состоялась конференция, посвященная вопросам сохранения исторической памяти и патриотического воспитания. Мероприятие, организованное при поддержке министерства культуры Новосибирской области, было направлено на формирование духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения.

Ключевым решением стало утверждение планов на 2027 год. Учебный центр Новосибирской областной молодежной библиотеки при участии регионального минкультуры впервые реализует программу повышения квалификации для библиотечных работников по патриотическому воспитанию. В рамках этого направления молодежь будут обучать краеведению и составлению родословной.

Заместитель министра культуры Новосибирской области Оксана Мокриенко в ходе выступления обозначила государственные приоритеты. Она отметила, что развитие патриотизма закреплено в Основах государственной политики по сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных указом Президента РФ. По словам заместителя министра, правительство региона уделяет особое внимание комплексной работе с молодежью, поскольку именно от подрастающего поколения зависит формирование государственной политики и экономики страны в ближайшие десятилетия.

География участников конференции включала представителей 12 российских регионов, а также Беларуси и Кыргызстана. Тематика выступлений охватила цифровизацию библиотечных ресурсов, современные музейные практики и выстраивание взаимодействия с ветеранскими объединениями и НКО.

По результатам работы были сформулированы рекомендации по масштабированию успешных практик. Библиотекам предложено активнее интегрировать материалы сайта Национального центра исторической памяти при Президенте РФ. Опираясь на данные социологического опроса «Нам есть чем гордиться и есть что беречь…», эксперты пришли к выводу о необходимости сместить акценты в просветительской работе. Основными направлениями станут изучение локальной истории, развитие краеведения и популяризация семейных традиций, включая создание молодежью внутрисемейных архивов.