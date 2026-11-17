С 1 марта 2026 года в России действуют новые требования к содержанию земельных участков. Теперь собственники, в том числе дачники и владельцы участков под ИЖС, обязаны бороться с опасными и инвазивными растениями.

В Новосибирской области к таким растениям относятся борщевик Сосновского, амброзия, эхиноцистис шиповатый и американский клён.

За неисполнение предписаний об устранении сорняков гражданам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 до 100 тысяч, организациям — от 400 до 700 тысяч рублей.

В случае с сельскохозяйственными землями длительное неиспользование участка и зарастание более половины его площади сорняками высотой свыше метра может привести к изъятию земли через суд. Первые подобные процедуры по новым правилам возможны не ранее 2029 года.

Владельцам участков рекомендуют заранее проверять территорию и своевременно уничтожать опасные растения.