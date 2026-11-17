17 ноября отмечается Международный день белок. В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило рассказали, как пушистые обитатели готовятся к наступлению холодов и чем им можно помочь зимой.

В этот период белки меняют летний мех на более густой зимний и делают запасы орехов, семян и шишек. Спрятанные припасы животные оставляют в дуплах, под корнями деревьев, в трещинах коры и земле.

Зоопарк расположен в лесной зоне, поэтому белки свободно перемещаются по его территории. Для них установлены специальные кормушки, которые наполняют сотрудники, юннаты и посетители.

В зоопарке рекомендуют подкармливать животных после наступления устойчивых морозов и появления снежного покрова, когда им становится сложнее находить естественную пищу. Угощать белок можно нежареными и несолёными семечками, орехами и сушёными грибами.

При этом специалисты советуют не кормить зверьков с рук и не пытаться брать их на руки. Белки остаются дикими животными, поэтому безопаснее всего помогать им с помощью кормушек, установленных в подходящих местах.