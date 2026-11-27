Состояние, при котором сложно сосредоточиться и быстро устают мысли, часто ошибочно связывают с усталостью или возрастными изменениями. На самом деле это прямой сигнал организма о нехватке стабильного питания для мозга.

Как рассказала RuNews24.ru нутрициолог, эксперт по долголетию и восстановлению ресурсов Елена Аксенова, мозг потребляет около двадцати процентов всей энергии, преимущественно в виде глюкозы. Резкие скачки сахара из-за избытка быстрых углеводов, таких как белый рис, сладкие соусы и газировка, приводят к последующему резкому падению глюкозы в крови.

Именно этот дефицит вызывает вялость, тяжесть и снижение когнитивных функций. Фруктоза из сладких напитков также не дает долгой энергии, а сразу откладывается в печени. Для поддержания ясности ума эксперт рекомендует начинать день с белков и полезных жиров. В течение дня стоит отдавать предпочтение цельным продуктам и начинать обед с овощей, чтобы замедлить всасывание сахара.