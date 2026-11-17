Прокурор города Оби Руслан Нуреев проверил, насколько дорожные службы готовы к работе в зимний период 2026–2027 годов. В проверке также участвовал специалист регионального Гостехнадзора.

Надзорные мероприятия прошли в МКУ «Городское хозяйство», которое отвечает за муниципальные дороги, и Обском ДРСУ, обслуживающем региональные и федеральные трассы на территории города.

Прокурор осмотрел спецтехнику и помещения для её обслуживания и ремонта. Также проверили запасы топлива, запчастей, противогололёдных реагентов и песко-соляной смеси. Отдельное внимание уделили наличию водителей и механизаторов для работы в условиях сильных снегопадов и морозов.

Руководителям организаций поручили обеспечить своевременную уборку снега и наледи с дорог и тротуаров, оперативно реагировать на обращения жителей и принимать меры для безопасности дорожного движения.

По итогам проверки прокурор объявил предостережения о недопустимости нарушений законодательства директорам обеих организаций.