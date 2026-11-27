В Новосибирской области правоохранители организовали усиленную охрану во время прибытия праздничного поезда Деда Мороза. Меры безопасности действовали на двух остановках состава — в Барабинске и на вокзале Новосибирск-Главный. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Перед началом праздничных мероприятий специалисты инженерно-технических подразделений ОМОН проверили здания вокзалов и прилегающие территории. Для обследования использовали служебных собак и специальное оборудование.

К обеспечению порядка также привлекли сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Кроме того, представители подразделений лицензионно-разрешительной работы проверили, насколько готовы к работе сотрудники частных охранных организаций, отвечающие за безопасность транспортных объектов.

Охрана праздничного состава осуществлялась совместно с другими правоохранительными ведомствами.