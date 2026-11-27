В Новосибирской области и областном центре продолжают ликвидировать последствия снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.

За сутки на региональных трассах работали 563 единицы техники: дорожники расчистили 2637 километров и обработали противогололёдными материалами ещё 1002 километра.

В Новосибирске к уборке привлекли 515 машин и 363 рабочих. Они очистили 1126 километров дорог и тротуаров, 670 остановок, а также парковки, островки безопасности и пешеходные переходы. На обработку городских улиц от гололёда израсходовали 147 тонн специальных материалов.