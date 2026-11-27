Уроженец Новосибирска Михаил Вершинин стал участником встречи президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева с молодыми специалистами в области искусственного интеллекта. Беседа прошла 26 ноября в Москве на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Вершинин окончил лицей № 22 «Надежда Сибири» и дважды становился победителем Международной олимпиады по искусственному интеллекту. Сейчас он получает образование в Центральном университете Москвы. Вместе с другими талантливыми школьниками и студентами из России, Казахстана и Индии молодой человек поучаствовал в обсуждении того, каким станет мир под влиянием новых технологий.

Одной из тем разговора стало влияние ИИ на рынок труда. Новосибирец рассказал, что современные инструменты позволяют небольшим командам выполнять задачи, для которых раньше требовались целые компании с программистами, дизайнерами и менеджерами.

В качестве примера Михаил привёл собственный проект Graim AI, над которым работает вместе со студентом. Разработка предназначена для обработки прямых трансляций: искусственный интеллект способен заранее убирать из эфира нежелательные изображения и фрагменты. По словам автора, технология может быть полезна как крупным компаниям, так и начинающим блогерам.

Вершинин считает, что развитие искусственного интеллекта приведёт к изменению многих профессий, однако опасения по поводу полной замены человека машиной преувеличены. Он обратил внимание на необходимость контролировать работу нейросетей, поскольку они, как и люди, могут допускать ошибки.

«В симбиозе человек будет участвовать не меньше, а даже больше», — отметил молодой разработчик.

Среди качеств, которые помогут специалистам адаптироваться к изменениям, новосибирец выделил критическое мышление, способность быстро осваивать новые знания и готовность меняться. По его мнению, из-за развития ИИ профессиональные требования могут обновляться уже не десятилетиями, а ежегодно.

В завершение встречи Владимир Путин поздравил участников с достижениями и поблагодарил их родителей и педагогов за поддержку интереса молодёжи к точным наукам.

В Министерстве образования Новосибирской области отметили, что гордятся успехами Михаила Вершинина и его участием в международном обсуждении перспектив технологического развития.