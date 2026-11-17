Пункты выдачи интернет-заказов Новосибирской области готовятся к периоду пиковых нагрузок. Впереди новогодние праздники, а следом — День защитника Отечества и 8 марта. В этих условиях «Ростелеком» отмечает устойчивый интерес к сервису «Видеонаблюдение для ПВЗ» — в регионе решением оснащено уже свыше 130 объектов.

В предпраздничный период традиционно возрастает число спорных ситуаций, связанных с выдачей товара, повреждением упаковки или очередями. Избежать необоснованных штрафов и других издержек владельцам франшиз поможет видеонаблюдение «Ростелекома». В случае возникновения претензии со стороны покупателя или маркетплейса владелец пункта может за несколько минут с любого устройства найти нужный фрагмент записи и выгрузить его, используя умный поиск по событиям.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«Наша задача — дать бизнесу инструмент, который работает автономно и без сбоев. Облачное видеонаблюдение разработано с учетом самых жестких требований маркетплейсов к хранению архива — не менее 90 дней — и обеспечивает непрерывность записи даже при нестабильном интернете. Если пропадет сигнал, видео сохранится на карте памяти камеры, а позже автоматически загрузится в облако в нужном хронологическом порядке».

Все записи передаются и хранятся в зашифрованном формате, а использование уникального медиа-контейнера SPIF обеспечивает дополнительную защиту. В соответствии с требованиями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) при передаче на платформу данные проходят дополнительную обработку алгоритмами шифрования.

Для получения консультации по подключению услуги владельцы бизнеса могут оставить заявку на официальном сайте компании. Здесь же размещена ссылка на бесплатную демоверсию приложения.

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