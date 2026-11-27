Новосибирский районный суд рассмотрит иск родственников умершей пациентки к региональной станции скорой помощи. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».

Истцы считают, что в ноябре 2024 года бригаду не направили после первых обращений, а госпитализация состоялась лишь на следующий день, когда состояние женщины стало критическим. Пациентка умерла 23 ноября.

По словам истцов, экспертиза выявила недостатки в оказании медицинской помощи. Они требуют взыскать по три миллиона рублей компенсации морального вреда каждому, а также возместить расходы на похороны и судебные издержки. Заседание назначено на 22 января 2027 года.