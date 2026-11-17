Жителю Новосибирска по имени Евгений удалось вытащить из Новосибирского водохранилища крупного сазана весом 13 килограммов. Трофей достался ему во время дневной рыбалки.

По словам мужчины, утренняя ловля не принесла результатов. Ситуация изменилась днем, когда он проводил силиконовую приманку примерно в 40 метрах от лодки. В этот момент произошла сильная поклевка.

Сазан оказал серьезное сопротивление: рыба тянула снасть, и рыбак опасался, что она вытянет весь шнур. После продолжительной борьбы Евгений все же смог подвести добычу к лодке и вытащить ее из воды.