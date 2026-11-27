В Новосибирске продолжается масштабное обновление школы № 47, расположенной на улице Мира в районе Расточки. Завершить реконструкцию здания рассчитывают к началу нового учебного года в сентябре 2027-го. Об этом рассказал мэр города Максим Кудрявцев.

Учебное заведение работает с 1949 года, за всё это время капитального ремонта здесь не проводили. На период реконструкции около 600 школьников распределили в школу № 91.

На объекте уже привели в порядок систему отопления. Сейчас строители занимаются кровлей, электрикой, монтажом полов, потолков и межкомнатных перегородок. В дальнейшем предстоит обновить фасад, окна, двери, лестницы и входы, а также инженерные коммуникации. Кроме того, в здании установят современные системы оповещения и сигнализации и оборудуют новые учебные пространства.

Работы затронули и школьные мастерские, которые были построены в 1963 году. Там обновляют внутренние помещения, фасад, крышу и инженерные сети. На эти цели в рамках программы комплексного развития территорий направили около 52 миллионов рублей. Завершить ремонт мастерских намерены к середине лета.

Общий бюджет реконструкции школы составляет почти 144 миллиона рублей. Более 12 миллионов из этой суммы предусмотрено на оборудование. Также городские власти планируют благоустроить прилегающую территорию, сейчас прорабатывается вопрос финансирования этих работ на следующий год.

Ожидается, что 1 сентября 2027 года ученики вернутся в полностью обновлённое здание.