В Татарском районе прокуратура через суд добилась компенсации морального вреда для несовершеннолетней, пострадавшей в дорожной аварии. С иском в надзорное ведомство обратился отец девочки.

Как установила проверка, в мае 2025 года нетрезвый водитель сбил ребёнка. В результате происшествия девочка получила травмы, которые квалифицировали как лёгкий вред здоровью. У неё были сломаны зубы, из-за чего потребовались длительное лечение, реабилитация и помощь психолога.

Татарский межрайонный прокурор обратился в суд с требованием взыскать с виновника ДТП компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объёме. В пользу несовершеннолетней постановили взыскать 120 тысяч рублей.