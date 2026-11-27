С 1 по 10 декабря в Новосибирске стартует Декада инвалидов. Для жителей подготовили более 460 мероприятий во всех районах города.

Как рассказал мэр Максим Кудрявцев в своем канале МАХ, в городе проживает более 108 тысяч человек с инвалидностью, из которых около 8,5 тысячи — дети. Чтобы каждый житель чувствовал себя комфортно и мог реализовать свои возможности, в городе развивают доступную среду и поддерживают семьи, требующие особого внимания. Для родственников участников СВО также действует проект «Школа семейного ухода», где специалисты обучают правильному уходу за ранеными бойцами.

Ключевые события стартуют 1 декабря. В Городском комплексном центре социального обслуживания населения на ул. Советской, 7 состоится День открытых дверей, где можно получить консультации юристов и представителей учреждений. В этот же день в филиале Центра «Ветеран» пройдет концерт кадетского класса, а в реабилитационном центре «Лунный камень» — выступление воспитанников центра «Тёплый дом».

В программе также запланированы концерты, спортивные фестивали и мастер-классы. 7 декабря в ККЦ им. В. Маяковского состоится 31-й Городской фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями «Мы — талантливы!», а на площадке театра «Глобус» пройдет VI Инклюзивный бал равных возможностей. 10 декабря в малом зале мэрии будет проходить сессия «От адаптации к устойчивой занятости», а 14 декабря на заседании Городского координационного совета подведут итоги Декады.

Полную программу мероприятий можно посмотреть на официальном сайте Новосибирска.