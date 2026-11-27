Полностью завершить строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске пока не удалось. По оценке региональных властей, объект готов примерно на 90%. Губернатор Андрей Травников прокомментировал ситуацию с затянувшимися работами и рассказал, какие меры принимаются в отношении концессионера.

Техническое движение по переправе запустили 15 декабря 2025 года. В 2026 году по мосту также начали ходить трамваи. Однако вопрос окончательного ввода всего комплекса в эксплуатацию по-прежнему остаётся актуальным для горожан.

По словам главы региона, концессионер вновь нарушил взятые на себя обязательства. В связи с этим к нему применяют штрафные санкции. При этом основная задача властей — добиться скорейшего завершения строительства.

«Да, концессионер в очередной раз не справился со своими обязательствами. Мы вынуждены применять штрафные санкции. Но наша главная задача сейчас — достроить объект», — заявил Травников.

Отдельно губернатор остановился на проблемах с организацией движения в районе площади Труда. Автомобилисты жалуются, что после открытия новой инфраструктуры стало сложнее ориентироваться на развязках.

Травников пообещал поручить профильным специалистам проверить, можно ли улучшить навигацию для водителей. Вместе с тем он призвал автомобилистов внимательнее проезжать сложные участки.

По словам губернатора, подобные трудности нередко возникают после появления новых крупных транспортных объектов, когда водителям требуется время, чтобы привыкнуть к изменившейся схеме движения.