В Иркутске состоялось заседание комиссии по градостроительству, архитектуре и дизайну.

Депутаты обсудили восемь вопросов, касающихся развития транспортной и социальной инфраструктуры. Власти представили шесть потенциальных площадок для создания транспортно-пересадочных узлов. Для территории на улице Рабочего Штаба уже разработаны эскизы, предполагающие строительство пассажирского терминала, перронов и перехватывающей парковки.

Как сообщает «ФедералПресс», в городе также прорабатывается вопрос возведения спортивных сооружений. Из-за дефицита муниципального бюджета ледовый каток и центр керлинга в предместье Рабочее планируется строить с привлечением частных инвестиций через механизм государственно-частного партнерства. Заявки на финансирование этих объектов, а также ФОКов в Жилкино и на улице Радищева, направят в региональное правительство.

Кроме того, парламентарии согласовали корректировки муниципальной программы «Жилище» на 2026 год и рекомендовали администрации уточнить правила согласования архитектурных паспортов новых зданий. Завершилась заседание обсуждением формирования земельных участков под детские школы искусств в микрорайонах Топкинский и Иркутск-II.