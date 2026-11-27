В Новосибирском государственном художественном музее открылась историко-художественная выставка «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет. Место памяти». В церемонии приняли участие губернатор Андрей Травников и руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации, первый заместитель председателя комиссии по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Общественной палаты РФ Елена Малышева.

Андрей Травников акцентировал внимание на юридическом и моральном значении Нюрнбергского процесса, закрепившего в международном праве статус преступлений нацистов. По словам губернатора, мультиформатная экспозиция призвана донести историческую правду до современной молодежи и не допустить попыток обелить фашизм.

Елена Малышева подчеркнула, что для тылового региона пространство выставки становится консолидирующим центром для осознания масштабов военных преступлений. Экспозиция объединяет архивные документы и произведения искусства, выполняя роль навигатора для реализации 74-го Закона об увековечении памяти жертв геноцида советского народа. На базе выставки запланировано проведение более 160 просветительских мероприятий.

В рамках мероприятия подписано межрегиональное соглашение о сотрудничестве в сфере сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне между законодательными органами ряда субъектов РФ и АНО «Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации».

Экспозиция подготовлена Национальным центром исторической памяти при Президенте России. В нее вошли живописные полотна, графические произведения и скульптуры из фондов музея, а также картины новосибирских школьников — участников всероссийской акции «Уничтоженное детство. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны». Осенью 2026 года от региона в проекте участвовали 93 человека, что стало лучшим показателем в Сибирском федеральном округе.

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