Столетие назад в Новосибирске появились первые подробные требования к движению на городских улицах. Постановление, принятое 27 ноября 1926 года городским Советом рабочих и крестьянских депутатов, касалось не только автомобилистов, но и велосипедистов, владельцев конных экипажей и пешеходов. С историческим документом познакомил горожан Новосибирский городской архив.

Согласно правилам, транспортные средства должны были передвигаться по правой стороне дороги. Препятствия разрешалось объезжать слева, соблюдая умеренную скорость. Для автомобилей и конных повозок установленный предел составлял 25 км/ч, а велосипедистам нельзя было разгоняться быстрее 15 км/ч.

В постановлении также содержался отдельный запрет на гонки между участниками движения: «Не ездить вперегонку». Исключение по скорости сделали для пожарных и сотрудников милиции, направлявшихся на срочные вызовы. Если происходила авария, водитель должен был оказать помощь пострадавшему.

Правила подробно регулировали и поведение пешеходов. Им предписывалось ходить по правой стороне тротуара, не задерживаться там, где это мешает другим, и не создавать скопления людей. Перемещать по тротуарам и бульварам тележки и сани запрещалось, за исключением детских.

Под ограничения попали и развлечения: горожанам нельзя было кататься на лыжах и коньках, запускать воздушных змеев, а также выполнять шумные работы, затрудняющие проход.

За несоблюдение требований предусматривалось наказание — штраф в 100 рублей либо принудительные работы продолжительностью до месяца. Контроль за порядком на улицах возложили на милицию.